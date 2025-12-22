Ekol TV bu gece son yayınını yapacak

Yayınlanma:
602 gün önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, bu gece son yayınını yapacak. İş İnsanı Mübariz Mansimov'un ortaklıktan çekilmesinin ardından kanal küçülmeye gitmişti.

Ekol TV 29 Nisan 2024'te yayın hayatına başladı. İş İnsanı Mübariz Mansimov yaklaşık iki ay önce kanalın ortaklığından ayrıldı. Bu kararın ardından Ekol TV, küçülmeye gitti. 300'e yakın basın emekçisi de bu süreçte işten çıkarıldı.

Kanalın bugün itibarıyla da kapanma kararı aldığı öğrenildi. Kanalın fişini çekme kararı, personele bildirildi. Canlı yayın konukları iptal edildi, emekçilere de yarın işe gelmemeleri aktarıldı.

TV kanalı bu akşam son kez yayın yapacak.

KANALDAN İLK VE SON AÇIKLAMA

Kanalın açıklaması da şöyle:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.


Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

