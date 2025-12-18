Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi hakkında yakalama kararı

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın duyurduğuna göre uyuşturucu operasyonu kapsamında Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı verildi.

CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİ VE İŞ İNSANI HAKKINDA KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Adı listede yer almadı: Hande Sarıoğlu uyuşturucu kullandığı iddialarına ateş püskürdüAdı listede yer almadı: Hande Sarıoğlu uyuşturucu kullandığı iddialarına ateş püskürdü

CEBECİ TUTUKLANDIKTAN SONRA EMİR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında dün akşam tutuklama kararı verilen spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmasının ardından aynı soruşturma kapsamında yakalama emirlerinin verildiğini kaydetti.

Son dakika| Uyuşturucu operasyonunda kritik gelişme! Sercan Yaşar tahliye edildiSon dakika| Uyuşturucu operasyonunda kritik gelişme! Sercan Yaşar tahliye edildi

NE OLMUŞTU

Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve kan ve saç örneğinin alınmasının ardından testi pozitif çıkan, bugün tekrar ifade veren Ela Rumeysa Cebeci çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

