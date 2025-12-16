Adı listede yer almadı: Hande Sarıoğlu uyuşturucu kullandığı iddialarına ateş püskürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, haber spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu'nun gözaltına alındığı öne sürülmüş uyuşturucu test raporları ortaya çıkmıştı.

Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 isim de benzer suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilirken Beyaz TV Ana Haber Spikeri Hande Sarıoğlu, operasyonda kendisinin yer almadığını duyurdu.

ADI LİSTEDE YER ALMADI

Hande Sarıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığına dair haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Kendisinin hiçbir şekilde operasyonlar kapsamında yer almadığını ve gözaltı iddialarının yalan olduğunu ifade eden Sarığolu, Adli Tıp Kurumu tarafından 5-10 Aralık tarihleri arasında yapılan uyuşturucu testi sonuçlarını alıntıladı.

Listede ismi yer almayan Sarıoğlu, "Benim adım geçiyor mu iyi bakın! Bana iftira atanlar utanır mı bilmem ama ben kimseye hakkımı helal etmiyorum" dedi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kendi isteğiyle ifadeye gittiğini söyleyen Sarıoğlu, “Hakkımda bir suçlama olsaydı, sağlık kontrolü yapılsaydı ben işime dönebilir miydim, ekrana çıkabilir miydim? Derhal işime son verilirdi. Gram beyniniz yok mu? Bunlar belgeli işler" diyerek ateş püskürdü.



Sarıoğlu, Adli Tıp'ın açıkladığı uyuşturucu testi sonuçlarını paylaşarak, şunları söyledi: