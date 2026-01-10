Tokat Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

Olay, ilçeye bağlı Celal Mahallesi yakınlarından geçen nehir yatağında fark edildi. Sabah saatlerinde nehir kenarına gelen vatandaşlar, suyun yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda balığın hareketsiz yattığını gördü. Durumun hızla yayılması üzerine çok sayıda kişi nehir etrafında toplandı.

VATANDAŞLAR ÖLÜ BALIKLARI TOPLADI

Korkutan manzara karşısında bazı vatandaşların, tehlikeye aldırış etmeden kıyıya vuran balıkları oltalarla veya elleriyle topladığı görüldü. Uzmanlar, ölüm nedeni henüz belirlenmeyen balıkların tüketilmesinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Balık ölümlerinin ihbar edilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, toplu ölümlerin zehirli bir atıktan mı yoksa sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden mi kaynaklandığını belirlemek amacıyla nehirden su ve balık numuneleri aldı.