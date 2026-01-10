Tokat Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

Tokat Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
Yayınlanma:
Tokat’ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri’nde meydana gelen toplu balık ölümleri bölge halkında büyük endişe yarattı. Nehrin kıyı şeridinin ölü balıklarla dolması üzerine yetkililer harekete geçti.

Olay, ilçeye bağlı Celal Mahallesi yakınlarından geçen nehir yatağında fark edildi. Sabah saatlerinde nehir kenarına gelen vatandaşlar, suyun yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda balığın hareketsiz yattığını gördü. Durumun hızla yayılması üzerine çok sayıda kişi nehir etrafında toplandı.

VATANDAŞLAR ÖLÜ BALIKLARI TOPLADI

Korkutan manzara karşısında bazı vatandaşların, tehlikeye aldırış etmeden kıyıya vuran balıkları oltalarla veya elleriyle topladığı görüldü. Uzmanlar, ölüm nedeni henüz belirlenmeyen balıkların tüketilmesinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

tokat-ta-yesilirmak-ta-cok-sayida-balik-kiyiya-vurdu-1.webp

Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Balık ölümlerinin ihbar edilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, toplu ölümlerin zehirli bir atıktan mı yoksa sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden mi kaynaklandığını belirlemek amacıyla nehirden su ve balık numuneleri aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Türkiye
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Yeni Refahlı Başkanın gazeteciyi silah vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
Yeni Refahlı Başkanın gazeteciyi silah vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi
Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi