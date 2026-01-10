Yeni Refahlı Başkanın gazeteciyi silah vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir yerel internet sitesi sahibi ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla son buldu.

Olay, dün saat 17.00 civarında Konak Mahallesi, Aydın Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, yerel internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna’nın bacağına ateş etti.

Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Kaya’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili olarak iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor. Görüntülerde, Kaya’nın Tuna’ya ateş ettiği ve Tuna’nın yere düşmesinin ardından tekme attığı anlar yer alıyor.