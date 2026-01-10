Yeni Refahlı Başkanın gazeteciyi silah vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı

Yeni Refahlı Başkanın gazeteciyi silah vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
Yayınlanma:
Aydın'da çıkan tartışmada Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı, yerel internet sitesi sahibi Durmuş Tuna’yı bacağından vurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı...

Aydın’ın Söke ilçesinde bir yerel internet sitesi sahibi ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla son buldu.

Olay, dün saat 17.00 civarında Konak Mahallesi, Aydın Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, yerel internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna’nın bacağına ateş etti.

Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurduYeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Kaya’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili olarak iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor. Görüntülerde, Kaya’nın Tuna’ya ateş ettiği ve Tuna’nın yere düşmesinin ardından tekme attığı anlar yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Türkiye
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi
Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi