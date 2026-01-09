Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
Yayınlanma:
Yeniden Rafah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, tartıştığı kişiye ateş açtı. Bacağından yaralanan internet sitesi sahibi hastaneye kaldırılırken, Kaya gözaltına alındı.

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, Söke'de tartıştığı kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Kaya polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı hastanede tedavi altına alındı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde Yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna’yı bacağından vurarak yaraladı.

aydinda-internet-sitesi-sahibi-tartism-1107161-328698.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İzmir'de dehşet: Urla Belediye Başkan adayının cansız bedeni denizde bulundu! Beline tekne halatı bağlanmışİzmir'de dehşet: Urla Belediye Başkan adayının cansız bedeni denizde bulundu! Beline tekne halatı bağlanmış

YENİDEN REFAH PARTİLİ İL BAŞKANI GÖZALTINDA

Hastanedeki tedavisi süren Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaya'yı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:DHA

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Türkiye
Uyuşturucu taşımacılığında kurnaz yöntem: Ev eşyası yüklü kamyonete saklamışlar
Uyuşturucu taşımacılığında kurnaz yöntem: Ev eşyası yüklü kamyonete saklamışlar
Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! CHP'li ismin annesi yanan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! CHP'li ismin annesi yanan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu