İzmir'de dehşet: Urla Belediye Başkan adayının cansız bedeni denizde bulundu! Beline tekne halatı bağlanmış

Yayınlanma:
İzmir'de 31 Mart Yerel Seçimlerinde Urla Belediye Başkan aday adayı olan Burak Ulamışlı'nın (45), beline tekne demiri bağlı halde denizde cansız bedeni bulundu. Ardında not bıraktığı belirtilen Ulamışlı'nın hayatına son verdiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı'nın, tekne demiriyle hayatına son verdiği iddia edildi.

Eski Belediye Başkan Yardımcısı bıçaklanarak öldürüldü

Ege'de Sonsöz'ün haberine göre, kan donduran olay, Urla'ya bağlı Çeşmealtı Mahallesi'nde meydana geldi.

Burak Ulamışlı’nın cansız bedeni, tekne demirine bağlı halde denizde bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

TEKNE DEMİRİ BELİNE BAĞLANMIŞ HALDE DENİZDE BULUNDU

Ulamışlı’nın tekne demirini beline bağlayıp denize atladığı ve geride uzunca bir not bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

