İzmir'de dehşet: Urla Belediye Başkan adayının cansız bedeni denizde bulundu! Beline tekne halatı bağlanmış
İzmir'in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı'nın, tekne demiriyle hayatına son verdiği iddia edildi.
Ege'de Sonsöz'ün haberine göre, kan donduran olay, Urla'ya bağlı Çeşmealtı Mahallesi'nde meydana geldi.
Burak Ulamışlı’nın cansız bedeni, tekne demirine bağlı halde denizde bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Ulamışlı’nın tekne demirini beline bağlayıp denize atladığı ve geride uzunca bir not bıraktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.