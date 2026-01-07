Eski Belediye Başkan Yardımcısı bıçaklanarak öldürüldü

Eski Belediye Başkan Yardımcısı bıçaklanarak öldürüldü
Yayınlanma:
Rize'de, Karadeniz Sahil Yolu'nda kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheliyi Artvin’in Hopa ilçesinde yakaladı.

Rize'nin Çayeli ilçesi Sarayköy mevkiindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda akşam saatlerinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı 41 yaşındaki Ali Aydın, cipi ile Artvin istikametinde seyir halindeyken yol üzerinde aracını durdurdu.

YOL ÜZERİNDE BIÇAKLI SALDIRI

İddiaya göre Ali Aydın, bilinmeyen bir nedenle aracından indikten sonra kimliği ilk başta belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan Aydın, kanlar içinde yol kenarında kaldı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nda Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli V.Y., Artvin’in Hopa ilçesinde saklanmaya çalıştığı metruk binada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Ali Aydın, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldıranlar serbest bırakıldıBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldıranlar serbest bırakıldı

AKP'li başkan yolda kalınca yönettiği belediyeyi şikayet ettiAKP'li başkan yolda kalınca yönettiği belediyeyi şikayet etti

POLİS SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Olayla ilgili genişletilmiş bir soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırının nedeni ve failinin kimliği konusundaki araştırmalar devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Türkiye
Meteoroloji uyarmıştı: Edirne'de şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu
Meteoroloji uyarmıştı: Edirne'de şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu
Fatih Terim'in kayınpederi de o uçaktaydı: Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra çarpıcı keşif
Fatih Terim'in kayınpederi de o uçaktaydı: Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra çarpıcı keşif
Eski milli sporcu domuz avında kazara vurularak öldü
Eski milli sporcu domuz avında kazara vurularak öldü