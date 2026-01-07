Eski Belediye Başkan Yardımcısı bıçaklanarak öldürüldü

Rize'nin Çayeli ilçesi Sarayköy mevkiindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda akşam saatlerinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı 41 yaşındaki Ali Aydın, cipi ile Artvin istikametinde seyir halindeyken yol üzerinde aracını durdurdu.

YOL ÜZERİNDE BIÇAKLI SALDIRI

İddiaya göre Ali Aydın, bilinmeyen bir nedenle aracından indikten sonra kimliği ilk başta belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan Aydın, kanlar içinde yol kenarında kaldı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nda Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli V.Y., Artvin’in Hopa ilçesinde saklanmaya çalıştığı metruk binada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Ali Aydın, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Olayla ilgili genişletilmiş bir soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırının nedeni ve failinin kimliği konusundaki araştırmalar devam ediyor.