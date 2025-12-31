AKP'li başkan yolda kalınca yönettiği belediyeyi şikayet etti

Yayınlanma:
Karabük’te, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, denetime giderken buzlanma nedeniyle aracıyla yolda kaldı. Yaşadığı durum nedeniyle özeleştiride bulunan Civa, "Demek ki işimizi iyi yapmıyoruz ki yolda kaldık. Kendi ilçemizde denetleme yaparken araç kaldı" derken belediye görevlisini arayarak "Burayı bir tuzlayın. Belediye Başkanı yolda kalır mı kendi ilçesinde" şikayetinde bulundu.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinin belediye başkanı Serkan Civa, ilçede denetime giderken buzlanma nedeniyle rampada yolda kaldı. Aracını hareket ettiremeyen Civa, aşağı inerek belediye görevlilerine durumu haber verdi.

“DEMEK Kİ İŞİMİZİ İYİ YAPMIYORUZ Kİ YOLDA KALDIK”

Yolda kalması nedeniyle özeleştiride bulunan Civa, “Arkadaşlar demek ki işimizi iyi yapmıyoruz ki yolda kaldık. Kendi ilçemizde denetleme yaparken araç kaldı.” ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2025-12-31-at-15-47-51.jpeg

“BELEDİYE BAŞKANI YOLDA KALIR MI KENDİ İLÇESİNDE?”

Telefonda, belediye görevlisiyle konuşan Civa,”Ben kendim kaldım burada, millet de şikayet etmedi, gelin burayı bir tuzlayın, açın yolu. Belediye Başkanı yolda kalır mı kendi ilçesinde?” sözlerini sarf etti.

Daha sonra, buzla kaplı yolda çarşıya gitmeye çalışan vatandaşlarla konuşan Civa, “Karda kışta dikkat edin” dedi. Civa, vatandaşların “Buraları tuzlayın mümkünse” sözlerine karşılık “Akşam çocuklar kaymışlar burada da o yüzden. Şimdi yapacaklar aradım” ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2025-12-31-at-15-47-16.jpeg

KARABÜK'TE KAR REKORU!

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde 19 Ocak 2022'de ölçülen 70 santimetrelik kar kalınlığının, 26 Aralık'ta başlayarak aralıksız devam eden yoğun yağışın ardından 75 santimetreye ulaşarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiği bildirilmişti.

İl genelinde etkisini sürdüren yağışın, özellikle il merkezinde son yılların en yüksek kar kalınlığına ulaşmasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

