Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldıranlar serbest bırakıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminde bulunan Recep B. ile ağabeyi Şaban B., yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRI
Salı günü CHP'li Büüykşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Değirmenönü Semt Pazarı'nda yurttaşlarla bir araya geldiği esnada saldırıya uğramıştı.
Eski CHP'li Meclis Üyesi Recep B. ile ağabeyi Şaban B., Bozbey’e hakaret edip, üzerine yürüdü.
Bu sırada polisler, korumalar ve partililer araya girdi. Arbede anları kameralara yansıdı.
Mustafa Bozbey'e saldırı anı ortaya çıktı! Saniyelik müdahale kamerada
SERBEST BIRAKILDILAR
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep B. ile Şaban B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak:DHA