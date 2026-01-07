Mustafa Bozbey'e saldırı anı ortaya çıktı! Saniyelik müdahale kamerada

Yayınlanma:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e dün yapılan saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dün "Başkan Bozbey Burada” projesi kapsamında Yıldırım ilçesinde semt pazarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında eski CHP’li Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Recep B. ve beraberindekiler sözlü sataşmanın ardından Bozbey’e hakaret edip üzerine yürüdü.

Saldırı girişimi üzerine polis, korumalar ve partililer tarafından engellenirken, Recep B. ve yanındaki bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

yeni-proje.jpg

SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Bozbey, saldırı girişiminin ardından sağlık raporu aldı. Raporun ardından ifadesine de başvuruldu.

Gözaltına alınan saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öten yandan Mustafa Bozbey'e saldırı anları da ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bozbey'in konuşma yaptığı sırada grubun Bozbey'in üzerine yürüyüp darp etmeye çalıştığı ve saldırının çevredekiler tarafından engellendiği görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

