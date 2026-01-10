Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi
Aydın’ın Efeler ilçesinde, İdare ve Vergi Mahkemesi binasının çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen 47 yaşındaki işçi Gökhan Özer Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sularında Zeybek Mahallesi, Zeybek Bulvarı üzerinde bulunan mahkeme binasında meydana geldi. Çatıdaki onarım veya bakım işleri için yukarı çıkan Gökhan Özer Kaya, metrelerce yükseklikten yere düştü. İşçiyi gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak işçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

İş cinayetiyle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

İş cinayetlerinde utanç tablosu: 2025'te çocuk işçi ölümlerinde ağır bilanço!İş cinayetlerinde utanç tablosu: 2025'te çocuk işçi ölümlerinde ağır bilanço!

GEÇEN YIL 2105 İŞÇİ YAŞAMINI KAYBETTİ

İSİG Meclisi raporuna göre, Türkiye’de 2025 yılında en az 2105 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Her gün en az 6 işçi hayatını kaybederken, çocuk işçi ölümleri de korkunç tabloyu gözler önüne serdi. 2025 yılında 94 çocuk işçi hayatını kaybetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

