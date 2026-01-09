İş cinayetlerinde utanç tablosu: 2025'te çocuk işçi ölümlerinde ağır bilanço!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin 2025 yılı iş cinayetlerine ilişkin raporuna göre, Türkiye’de en az 2105 işçi hayatını kaybetti. Rapora göre, her gün en az 6 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
AYLARA GÖRE İŞ CİNAYETLERİ
2025’te iş cinayetlerinin aylara dağılımı şöyle gerçekleşti:
Ocak: 180
Şubat: 129
Mart: 158
Nisan: 158
Mayıs: 178
Haziran: 161
Temmuz: 212
Ağustos: 196
Eylül: 208
Ekim: 171
Kasım: 219
Aralık: 135
TOPLU İŞ CİNAYETLERİ
Rapora göre, yıl içinde en az 5 işçinin öldüğü toplu iş cinayetleri de yaşandı:
8 Kasım, Kocaeli Dilovası: Ravive Kozmetik’te yangın ve patlama - 7 işçi. (3’ü çocuk, 6’sı kadın)
23 Temmuz, Eskişehir Seyitgazi: Orman yangınını söndürme çalışmasında 10 kişi hayatını kaybetti. (5’i Orman Genel Müdürlüğü işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü)
23 Haziran, Batman Sason: Adli keşif ekibinin aracının şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü.
1 Mart, Hatay Antakya: Servis aracının tıra çarpması sonucu 7 işçi (3’ü çocuk) hayatını kaybetti.
İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞ DAĞILIMI
14 yaş ve altı: 26 çocuk
15-17 yaş arası: 68 çocuk/genç
18-29 yaş arası: 382 işçi
30-49 yaş arası: 874 işçi
50-64 yaş arası: 558 işçi
65 yaş ve üstü: 126 işçi
Yaş bilinmeyen: 71 işçi
2025'TE ÇOCUK İŞ CİNAYETLERİNDE
İSİG Meclisi raporunda, çocuk işçiliğine dikkat çekildi: “2025 yılında 94 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu, bugüne kadar kaydettiğimiz en yüksek çocuk işçi ölümü.”
Raporda ayrıca, “Bırakın çocuk işçiliği ile mücadeleyi, ne tam olarak çocuk işçi sayısı biliniyor ne de çocuk işçi ölümlerinin kaydı tutuluyor. Aksine çocuk işçiliği devlet eliyle teşvik edilen ve kitleselleştirilen bir duruma getirildi” ifadeleri yer aldı.