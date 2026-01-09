İş cinayetlerinde utanç tablosu: 2025'te çocuk işçi ölümlerinde ağır bilanço!

İş cinayetlerinde utanç tablosu: 2025'te çocuk işçi ölümlerinde ağır bilanço!
İSİG Meclisi raporuna göre, Türkiye’de 2025 yılında en az 2105 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Her gün en az 6 işçi hayatını kaybederken, çocuk işçi ölümleri alarm veriyor: “2025 yılında 94 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu, bugüne kadar kaydettiğimiz en yüksek çocuk işçi ölümü.”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin 2025 yılı iş cinayetlerine ilişkin raporuna göre, Türkiye’de en az 2105 işçi hayatını kaybetti. Rapora göre, her gün en az 6 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

AYLARA GÖRE İŞ CİNAYETLERİ

2025’te iş cinayetlerinin aylara dağılımı şöyle gerçekleşti:

Ocak: 180

Şubat: 129

Mart: 158

Nisan: 158

Mayıs: 178

Haziran: 161

Temmuz: 212

Ağustos: 196

Eylül: 208

Ekim: 171

Kasım: 219

Aralık: 135

TOPLU İŞ CİNAYETLERİ

Rapora göre, yıl içinde en az 5 işçinin öldüğü toplu iş cinayetleri de yaşandı:

8 Kasım, Kocaeli Dilovası: Ravive Kozmetik’te yangın ve patlama - 7 işçi. (3’ü çocuk, 6’sı kadın)

23 Temmuz, Eskişehir Seyitgazi: Orman yangınını söndürme çalışmasında 10 kişi hayatını kaybetti. (5’i Orman Genel Müdürlüğü işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü)

23 Haziran, Batman Sason: Adli keşif ekibinin aracının şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü.

1 Mart, Hatay Antakya: Servis aracının tıra çarpması sonucu 7 işçi (3’ü çocuk) hayatını kaybetti.

İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞ DAĞILIMI

14 yaş ve altı: 26 çocuk

15-17 yaş arası: 68 çocuk/genç

18-29 yaş arası: 382 işçi

30-49 yaş arası: 874 işçi

50-64 yaş arası: 558 işçi

65 yaş ve üstü: 126 işçi

Yaş bilinmeyen: 71 işçi

2025'TE ÇOCUK İŞ CİNAYETLERİNDE

İSİG Meclisi raporunda, çocuk işçiliğine dikkat çekildi: “2025 yılında 94 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu, bugüne kadar kaydettiğimiz en yüksek çocuk işçi ölümü.

Raporda ayrıca, “Bırakın çocuk işçiliği ile mücadeleyi, ne tam olarak çocuk işçi sayısı biliniyor ne de çocuk işçi ölümlerinin kaydı tutuluyor. Aksine çocuk işçiliği devlet eliyle teşvik edilen ve kitleselleştirilen bir duruma getirildi” ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

