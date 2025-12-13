3'ü çocuk 7 işçi yanarak ölmüştü: Dilovası iddianamesi tamamlandı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da meydana gelen ve üçü çocuk toplam yedi kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Patlamada altı işçi de yaralanırken, hazırlanan iddianamede tesisin ruhsatsız ve kaçak olarak faaliyet gösterdiği, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı ve sigortasız işçi çalıştırıldığı tespitlerine yer verildi. Bu gerekçelerle tesis sahipleri “asli ve ağır kusurlu” olarak değerlendirildi.

7 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Ravive Kozmetik San. ve Dış Tic. A.Ş. ile LYKKE Kozmetik firmasının yetkili ortakları İsmail Oransal, Atay Ali ve Aleyna Gökberk Güngör hakkında, yedi kişinin ölümüne ve yaralanmalara neden olmaları nedeniyle ve suçun üç çocuğa ve üç kadına karşı işlenmiş olması nedeniyle “olası kastla öldürme ve yaralamaya sebebiyet verme” suçundan 7 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

İŞ GÜVENLİĞİ VE BİNA SAHİPLERİNE BİLİNÇLİ TAKSİR SUÇLAMASI

8 kişi için ise 'bilinçli taksir'den 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. OSGB yetkilisi Ümit Çelik, OSGB müdürü Ünal Aslan, işyeri hekimi Muhammet Dayıoğlu, iş güvenliği uzmanı Seyfullah Çelik, bina sahibi Güven Demirbaş ile malik şirket yetkilileri Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım ve Özkan Yıldırım hakkında ise “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı.

'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇLAMASI

Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 283/1 ve 37/1 maddeleri kapsamında “suçluyu kayırma” suçundan dava açıldığı belirtildi.

BELEDİYE İÇİN TALİ KUSUR DEĞERLENDİRMESİ

Bilirkişi raporunda kaçak yapıya ilişkin denetim yükümlülüğünün yerine getirilmediği, mühürleme ve yıkım işlemlerinin zamanında yapılmadığı gerekçesiyle Dilovası Belediyesi hakkında “idari tali kusur” değerlendirmesi yapılmıştı. İddianamede belediyenin sorumluluğuna ilişkin yapılan değerlendirmede ise, "Bilirkişi raporunda kusur ve sorumlulukları tespit edilen Dilovası Belediyesi yetkilileri yönünden inceleme ve soruşturma işlemlerinin farklı usullere tabi olması, genel iş bölümü, yine usul ekonomisi ilkesi ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen işbu soruşturma dosyasının tamamlanmış olup, işbu dosyanın tarafları yönünden soruşturmanın sürüncemede kalmaması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ( Dilovası Belediyesi Başkanlığı ve SEDAŞ yetkilileri) yönünden farklı ve tek dosyadan inceleme/soruşturma işlemlerinin yürütülmesi gerektiğinden tefrik kararı verilerek dosya Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/44671 soruşturma sırasına kaydı yapılmıştır. İnceleme ve soruşturma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip birleştirme talepli ek iddianame tanzim edilecektir" ifadeleri yer aldı.