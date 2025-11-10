Dilovası'ndaki patlamada ölen işçinin ses kaydı ortaya çıktı: Parfüm şişesi kırıldı parasını kestiler

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da parfüm dolum tesisinde çıkan yangın ve patlamada 6 işçi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre, hayatını kaybedenlerden biri olan 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, patlamadan günler önce yaptığı bir konuşmada, fabrikadaki ağır çalışma koşullarını ve maruz kaldığı haksızlıkları kendi sesiyle anlattığı ortaya çıktı.

"15 GÜNLÜK ÇALIŞMADAN 3 BİN 800 ALDIM"

“Ben çalışıyorum aynı yerde, çünkü yaştan dolayı başka yer bulamıyorum” diyen Yılmaz, sigortasız çalıştırıldığını, kırılan parfümlerin ücretinin maaşından kesildiğini anlatıyordu. Yılmaz, “Orada 80 tane parfüm kırıldı, bir buçuk milyarı kesti. Sonra yeniden çağırdı. Ablam, ‘abla’ dedi, ‘280’i 220’ye çektik.’ Bu ay 15 günlük çalışmadan, 3 milyar 800 aldım. Dedim ki, ‘bak böyle olmuyor.’” ifadelerini kullandı.

Bu sözleri duyan başını yere eğdi! Dilovası'nda öldüren yoksulluk

"BEN KENDİ BAŞIMA, KENDİ HALİMDEYİM"

Yılmaz, geçimini sağlamak için bu şartlara katlandığını ifade ederek, “Biraz dediğin gibi, yapacak bir şey yok. Yine aynı ortam, yine aynı bildiğin gibi. Ben kendi başıma, kendi halimdeyim.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Dilovası’ndaki tesiste meydana gelen patlamada Yılmaz’la birlikte Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (3 çocuk annesi) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Olayda 7 kişi de yaralandı.