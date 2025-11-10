Bu sözleri duyan başını yere eğdi! Dilovası'nda öldüren yoksulluk

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da bir parfüm dolum atölyesinde çıkan yangında, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 6 işçi yanarak hayatını kaybetti. Sigortasız ve güvenlik önlemlerinden yoksun şekilde çalıştırıldıkları belirlenen işçilerin günlük yevmiyesi en fazla 850 liraydı.

Ruhsatsız ve kaçak çalıştırılan fabrika, İşkur binasının da hemen yanındaydı.

Vatandaşların, defalarca fabrikaya çalışma koşulları nedeniyle şikayet ettiği fakat hiçbir yetkilinin de harekete geçmediği öğrenildi.

Aralık 2024'te fabrikanın CİMER'e şikayet edildiği ve o dönemde günlük 70 liraya işçi çalıştırıldığı öğrenildi.

Fabrika sahibi de bavulları ile kaçarken yakalandı. Kaçarken yakalanan patron ve fabrikanın vardiya amirleri olduğu 11 kişi gözaltına alındı. SGK ve İşkur'da çalışan yönetici ve personellerden 7'si de görevden alındı.

Ölen emekçilerden 1994 doğumlu Esma Dikan’ın 13, 12 ve 10 yaşında üç çocuğu vardı. Günlük 850 lira yevmiye ile çalışıyordu. İki senedir sigortasız çalışıyordu.

Göz göre göre bu iş cinayetinde ölen 31 yaşındaki ve üç çocuk annesi Esma Dikan'ın eşi Aytekin Dikan yaşadıklarını anlattı.

Evrensel'den İzel Gözde Meydan'a konuşan Aytekin Dikan, eşinin işe gitmek istemediğini fakat geçim sıkıntısı nedeniyle gitmek zorunda kaldığını açıkladı.

Dikan, patronların kapıya kadar da geldiğini anlattı.

Dikan şöyle konuştu:

“2 ay önce eşime ‘işe gitme artık’ dedim, patronlar kapıya geldiler. ‘Senin eşin iyi çalışıyor, bize lazım, sigortasını da yapacağız’ dediler. Ama bir türlü sigorta yapmadılar.”

"KAPIYA GELDİLER"

"Çocuklar evdeydi o esnada. Ben bugün mesaiye kalmasın dedim. Geldik buraya, mesai olduğu için evde kalsın gitmesin demiştim. Ben dahil şikayet ettim, kimse bir şey yapmadı. Burada çalışanlara da söyledim; ‘yangın merdiveni yok’ dedim, ‘yanıcı madde’ dedim. Burada 7-8 kişinin sigortası var, gerisinin yok. 2 ay önce bir gün ‘işe gitme artık’ dedim, kapıya geldiler. ‘Senin eşin iyi çalışıyor, bize lazım, sigortasını da yapacağız’ dediler. Ama bir türlü sigorta da yapmadılar.”

"İZİN VERMEZDİM, GEÇİM DERDİNDEN"