TKP'den emekli maaşı tepkisi: Ulufelerini başlarına çalsınlar

TKP, AKP'nin 20 bin TL olarak açıkladığı en düşük emekli aylığına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "AKP hükümeti kendini padişahlık makamı, emekli yurttaşlarımızı kul sayıyor olabilir. Alsınlar 2 bin liralık ulufelerini başlarına çalsınlar" denildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla birlikte 18 bin 938 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi. AKP'li Güler söz konusu rakamı duyururken, "Enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanını geliştirmeye çalıştık. Yeterli midir? Elbette yeterli değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları sonuna kadar burada zorlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"ALSINLAR 2 BİN LİRALIK ULUFELERİNİ BAŞLARINA ÇALSINLAR"

AKP'nin açıkladığı en düşük emekli aylığına TKP'den sert tepki geldi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 30 bin TL olduğu hatırlatan TKP'den yapılan açıklamada, "AKP hükümeti kendini padişahlık makamı, emekli yurttaşlarımızı kul sayıyor olabilir" denildi.

