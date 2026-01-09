Erdoğan: Bizler yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşması esnasında Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili kısa bir hikaye anlatan Erdoğan, "Bizler bu yolda yolcu oldukça, birileri de hancı oldukça biz bu hana daha çok uğrarız" dedi.

"NECİP FAZIL BÜYÜK BİR DAVA ADAMIDIR"

12. Necip Fazıl Ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende yaptığı konuşmada, "Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır" diyen Erdoğan, "Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'e Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 12. Necip Fazıl Ödülleri (9 Ocak 2026)

"GAZZE'YE KONTEYNER GÖNDERELİM DİYORUZ NETANYAHU KABUL ETMİYOR"

Konuşmasında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma da değinen Erdoğan, "Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz" dedi. Gazze'ye göndermek istedikleri yardımlara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun izin vermediğini belirten Erdoğan, sözlerini "Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek" ifadeleriyle sürdürdü.

"TÜRKİYE KENDİNE ZORLA GİYİDİRİLEN ELBİSEYİ YIRTIP ATIYOR"

Törende ödül alan isimleri açıkladıktan sonra sözlerine devam eden Erdoğan, "Bugün bir kez daha gördük ki Türkiye dış politkada, savunma sanayide, ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi hamdolsun orada da yırtıp atıyor" şeklinde konuştu.

"Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabile üyeleri dışında kimseye nefes aldırmayanların, kendisini okumuş aydınlanmış, ilerici görüp diğer herkesi cahillikle itham edenlerin devri fikir hayatımızda da son buldu" diyen Erdoğan, "Batının ülkemizdeki distribütörlerinin yerini, artık ayakları bu topraklara basan, bu memlkeketin değerlerinden beslenen, nitelikli eserleriyle kültür sanat hazinemizi zenginleştiren aydınlar, yazarlar, şairler edipler alıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili bir hikayeye atıfta bulunan Erdoğan, "Üstat bir gün mahkemede 'Siz burada hakim, ben de burada yolcu olduğum sürece ben buraya daha çok uğrarım' diyor" diyerek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Unutmayın bizler bu yolda yolcu oldukça, birileri de hancı oldukça biz bu hana daha çok uğrarız."

Törende ödül alan isimler ise şöyle: