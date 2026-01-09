Derbinin saati değişti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin saati değişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçının başlama saati değiştirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın oynanacak derbinin başlangıç saatinin güvenlik tedbirleri nedeniyle saat 15.30'dan 13.00'e alındığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ LİDER, GALATASARAY 9. SIRADA
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN 14 maçta 13 galibiyet 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
En yakın takipçisi Fenerbahçe Beko'nun 14 maçta 12 galibiyeti 2 yenilgisi var.
Ligde Galatasaray MCT Technic ise oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı takım 9. sırada yer alıyor.
Kaynak:Haber Merkezi/AA