Beşiktaş GAİN’den rekor zafer: Alimpijevic tarihe geçti
Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 98-84 mağlup ederek kulüp rekoru kırdı. Başantrenör Alimpijevic, “Tarihe geçtik” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 98-84 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla kulüp tarihine geçen bir rekor kırdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Dusan Alimpijevic, hem takımına hem de taraftara duyduğu gururu dile getirdi.

"GURUR DUYUYORUM"

Sırp çalıştırıcı, “Kulüp rekoru kırdık, tarihe geçtik. Bu bizim için çok özel bir an. Takımımla gurur duyuyorum, taraftarımla gurur duyuyorum. Sadece gurur duyuyorum, başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

bjkd.jpg

Beşiktaş GAİN’in bu galibiyeti, hem ligdeki iddiasını güçlendirdi hem de kulüp tarihine unutulmaz bir başarı olarak geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

