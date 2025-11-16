Beşiktaş GAİN’den rekor zafer: Alimpijevic tarihe geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 98-84 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla kulüp tarihine geçen bir rekor kırdı.

Beşiktaş'ta son dakika Rafa Silva gelişmesi

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Dusan Alimpijevic, hem takımına hem de taraftara duyduğu gururu dile getirdi.

"GURUR DUYUYORUM"

Sırp çalıştırıcı, “Kulüp rekoru kırdık, tarihe geçtik. Bu bizim için çok özel bir an. Takımımla gurur duyuyorum, taraftarımla gurur duyuyorum. Sadece gurur duyuyorum, başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş GAİN’in bu galibiyeti, hem ligdeki iddiasını güçlendirdi hem de kulüp tarihine unutulmaz bir başarı olarak geçti.