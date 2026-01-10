Sadettin Saran 40 milyon euroyu masaya koydu: Ne diyeceklerini bilemediler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Matteo Guendouzi transferinden sonra Ademola Lookman'ı da almak için kasayı ardına kadar açtığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcu için Atalanta'ya ilk etapta 35 milyon euro teklif ettiğini yazan Sport Mediaset, bunun kabul edilmediğini de bildirdi. Ancak daha sonra Fenerbahçe'nin teklifi 40 milyon euroya çıkardığı ileri sürüldü. İtalyan kulübü yöneticilerinin henüz cevap vermediği ve süre istediği haberde yer aldı.

ŞU ANDA NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NDA

Fenerbahçe'nin almak için şartları zorladığı Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor.



Galatasaraylı Victor Osimhen'le Nijerya Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Lookman'ın transferi gerçekleşse bile gelişi zaman alacak.

Lookman, Nijerya Milli Takımı'nın elenmesi halinde önce İtalya'ya gidip Atalanda ile vedalaşacak, sonra İstanbul'a gelecek.

4.5 YILLIK İMZA ATACAK

Fenerbahçe, Atalanta'nın teklifi kabul etmesi halinde Lookman'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Lookman'a yıllık 9 milyon euro ödeneceği ileri sürüldü.