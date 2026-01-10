Sadettin Saran 40 milyon euroyu masaya koydu: Ne diyeceklerini bilemediler

Sadettin Saran 40 milyon euroyu masaya koydu: Ne diyeceklerini bilemediler
Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran transfer için kasayı ardına kadar açtı. Sarı lacivertlilerin Ademola Lookman için yaptığı teklifi artırdığı, rakamı duyan Atalanta yöneticilerin süre istediği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Matteo Guendouzi transferinden sonra Ademola Lookman'ı da almak için kasayı ardına kadar açtığı belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpgFenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcu için Atalanta'ya ilk etapta 35 milyon euro teklif ettiğini yazan Sport Mediaset, bunun kabul edilmediğini de bildirdi. Ancak daha sonra Fenerbahçe'nin teklifi 40 milyon euroya çıkardığı ileri sürüldü. İtalyan kulübü yöneticilerinin henüz cevap vermediği ve süre istediği haberde yer aldı.

ŞU ANDA NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NDA

Fenerbahçe'nin almak için şartları zorladığı Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor.

Fenerbahçe derbi sonrası Ademola Lookman'ı almaya gidiyor! Teklif inanılmaz seviyeye yükseltildi | NTVSpor
Galatasaraylı Victor Osimhen'le Nijerya Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Lookman'ın transferi gerçekleşse bile gelişi zaman alacak.

Galatasaray Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler büyük sürprizGalatasaray Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler büyük sürpriz

Lookman, Nijerya Milli Takımı'nın elenmesi halinde önce İtalya'ya gidip Atalanda ile vedalaşacak, sonra İstanbul'a gelecek.

4.5 YILLIK İMZA ATACAK

Fenerbahçe, Atalanta'nın teklifi kabul etmesi halinde Lookman'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Lookman'a yıllık 9 milyon euro ödeneceği ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
Spor
400 milyon vereceğini söyleyen Süper Lig başkanı 40 bin liralık faturayı bile ödememiş
400 milyon vereceğini söyleyen Süper Lig başkanı 40 bin liralık faturayı bile ödememiş
Sakaryaspor'un sahasındaki maç için 1054 bilet aldı deplasman giderlerini de üstlendi
Sakaryaspor'un sahasındaki maç için 1054 bilet aldı deplasman giderlerini de üstlendi