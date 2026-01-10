Galatasaray Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler büyük sürpriz

Süper Kupa'da süper final bu akşam oynanacak. Türk futbolunun iki deci Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa için karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 18.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

EZELİ REKABETTE 405. RANDEVU

İki takım ezeli rekabette 404 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 404 maçtan 149'unu kazandı. Galatasaray ise 130 kez galip geldi. 125 maç berabere bitti.

Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 5. MAÇ

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak. İki takım ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşı karşıya gelmiş, Galatasaray müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı. 2013 ve 2014 yıllarında oynanan Süper Kupa finalleri de iki takımı rakip yapmıştı. 11 Ağustos 2013'te Kayseri'deki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, 25 Ağustos 2014'te Manisa'daki karşılaşmada ise normal süre 0-0 eşitlikle tamamlanmış, penaltı atışlarının ardından Fenerbahçe rakibine üstünlük kurarak kupayı kaldırmıştı.

İki takımı rakip yapan son Süper Kupa mücadelesi ise 7 Nisan 2024 yılında Şanlıurfa'da yapıldı. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkacağını duyuran Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düştükten sonra sahadan çekilmiş, Galatasaray maçı hükmen 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise 3 kez rakip oldu. 1972-1973 sezonunda Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 1984-1985 sezonunda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla kupaya uzandı.İki takım son olarak 1995-1996 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde rakip oldu. Galatasaray, 3-0'lık galibiyetle kupayı müzesine götürdü.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco bu maçta sahaya sürecekleri ilk 11'leri belirledi.

İki takımda da önemli eksiklikler olduğu için sürpriz oyuncular sahaya sürülecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi daha yeni gelmesine rağmen büyük olasılıkla ilk 11'de sahaya çıkacak.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran