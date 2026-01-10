Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yıkan karar: Sahaya çıkmasını istemediler

Bu sezon yeni formatıyla oynanan Süper Kupa’da Galatasaray ve Fenerbahçe finalde karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.5’te başlayacak.

TFF tarafından maç saati ilk etapta 20.45 olarak duyurulurken olumsuz hava koşulları ve gelen eleştiriler nedeniyle güncelleme geldi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine saatler kala kaç kaç biteceğini açıkladı

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEKLER

Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe’de artık hazırlıklar son bulurken 3 isimden kötü haber geldi. Fanatik’te yer alan habere göre; Semedo, Talisca ve Alvarez derbide forma giyemeyecek.

“OYNAMALARI RİSKLİ OLUR”

Son antrenman öncesi sağlık kontrolünden geçen 3 isim için ‘oynamaları riskli olur’ yönünde tavsiye verildi.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran