Galatasaray Fenerbahçe derbisine saatler kala kaç kaç biteceğini açıkladı

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

“PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GALATASARAY’DA”

Karşılaşma öncesi NTV’de değerlendirmelerde bulunan Ümit Karan, "Fenerbahçe'nin bu kupaya daha fazla ihtiyacı var çünkü son 12 senede alabildiği sadece bir kupa var. Galatasaray tarafından baktığınız zaman ise çok fazla ciddiye alınmayan bir maç. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da” dedi.

“HAKEMLERE YALVARIYORUM”

Halil Umut Meler’e çağrıda bulunan Ümit Karan, "Hakemlere yalvarıyorum; maçın önüne geçmeyin, bırakın futbolcular oynasın. Bırakın seyirciler coşsun. Mümkün olduğu kadar düdüğünü cebine koy ve futbol oynat. Bırakın ikili mücadele olsun. Zaten VAR var, onlar uyarır” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’IN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Derbiye dair skor tahmininde de bulunan Ümit Karan, "2-1 Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.