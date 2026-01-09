Gökan Zeybek'ten AKP'li Yalçın'a 'görev' hatırlatması: Su kaynaklarının aranması ve işletilmesi devletin sorumluluğunda

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara'daki su sorunu hakkında paylaşım yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'a yanıt verdi.

Ankara'daki su kesintileri sona erdi

"AKP'NİN 2050 VAADİ ENDEN ÇÖKTÜ?"

Zeybek, "Ankara üç aydır susuz. Neden mi? Su şebekelerinin bakımını 7 yıldır yapmadılar. Milletin parasını konserlerle, beton kulelerle yolsuzluk şebekelerine akıttılar" diyen Yalçın'a, "Ankara’nın içme suyu sorununu 2050’ye kadar çözdük" sözlerini hatırlatarak, AKP'nin 2050 vaatlerinin neden çöktüğünü sordu.

Zeybek, sosyal medya X hesabından AKP'li Yalçın'a verdiği yanıtta ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, su sorununun çözülmesi için ilgili devlet kurumlarına defalarca kez yazı yazdığını, Yavaş'ın uyarılarında, "Kuraklık olmasa bile 2029’da Ankara’da su yetmeyecek" dediğini, ancak buna rağmen Devlet Su İşleri tarafından somut bir yanıt alamadıklarını belirtti.

"SU KAYNAKLARININ ARANMASI VE İŞLETİLMESİ DEVLETE AİTTİR"

Su kaynaklarının aranması, planlanması ve işletilmesinin devletin sorumluluğunda olduğunu da hatırlatan Zeybek, bu durumun Anayasa'nın 168'inci maddesinde de açıkça belirtildiğini ifade etti.

Gökan Zeybek, AKP'li Yalçın'a verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Hasan Basri Bey, yetkinliğinizin dış politika olduğunu biliyorum. Anlaşılan o ki dış politikadan fırsat bulup yerel yönetimlere de zaman ayırmışsınız ama üzülerek söylüyorum, bilmediğiniz bir alanda konuştuğunuz için YAN BASTINIZ Öncelikle aynaya bakıp bir HİCAP duymanızı öneririm. Gelelim asıl meseleye… Hani Ankara’nın su sorununu sonsuza kadar çözmüştünüz. O yönde ciddi ALGILAR yaratılmıştı. “Ankara’nın içme suyu sorununu 2050’ye kadar çözdük” sözlerini ya her başaramadığınız vaatte olduğu gibi unuttunuz ya da kabine değişikliği haberleri öncesinde bir göze girme telaşındasınız. Bu MİLLET kimin ne yaptığını çok iyi biliyor hiç merak etmeyin. “2050’ye kadar sorun yok” denilen bir konu bugün siyasete malzeme ediliyorsa, ortada büyük bir çöküş vardır. Ankara’da çorba dağıttığı için dahi soruşturmaya konu edilen Mansur Başkanımız ve ekibi Ankaralıların her sorunuyla bire bir ilgileniyor. MIŞ gibi yapmıyor. Onu kim iyi yapar bilenler bilir. Mansur beyin yaptığı açıklamayı tekrar etmekte fayda var. Aydınlanın… Öncelikle alınan tüm önlemlere rağmen kalıcı çözüm, Gerede Projesi’nden düzenli su teminidir. Devlet Su İşleri’ne defalarca yazı yazılarak uyarıldığı, yeni su kaynakları talep edildiği ancak somut bir yanıt alamadıklarını açıkça söyledi. “Kuraklık olmasa bile 2029’da Ankara’da su yetmeyecek” dedi. Ayrıca Kesikköprü Barajı’ndan su talebinin, elektrik üretimi gerekçesiyle karşılanmadığını da aktardı. Üstelik su kaynaklarının aranması, planlanması ve işletilmesi devlete aittir. Bu durum Anayasa’da açıkça belirtilmiştir. 168. maddeye bakınız. Oysa açıklamıştım iktidar kanadına, ödev verdim bakın dedim. Belli ki dersinize çalışmamışsınız. Soruyoruz, MİLLET adına soruyoruz! Gerede’den neden 2025 yılında aylarca sıfır su geldi!? 2050 vaadi neden çöktü!? DSİ, su kaynaklarının planlanmasından yönetimine, geliştirilmesinden işletilmesine kadar yetkili ve sorumludur. Bu görevler 6200 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıkça düzenlenmiştir. Daha da açık söyleyelim. Belediye teşkilatı bulunan yerlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini DSİ’nin yasal görevidir. DSİ, bu amaçla baraj yapmakla, isale hattı kurmakla ve su deposu inşa etmekle yükümlüdür. Bu hüküm 1053 sayılı Kanun ile güvence altına alınmıştır. Bizim belediye başkanlarımız halkı için gece gündüz çalışıyor. Ankara’yı parselleyenlere bu soruları hiç sormadığınızı görüyoruz. Her biri milletin göz bebeğidir. Sizin korkulu rüyanızdır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetleriyle yurttaşlarımız nefes alıyor. Bilin ki iktidara yürüyoruz. Çamur at izi kalsın dönemi ne yazık ki BİT Tİ! Ha unutmadan da bir kez daha soralım 2018 yılında açılacağı duyurulan MELEN BARAJINDAN su sesi alabilen var mı!? İyi akşamlar."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"Ankara üç aydır susuz.

Neden mi?

Su şebekelerinin bakımını 7 yıldır yapmadılar.

Milletin parasını konserlerle, beton kulelerle yolsuzluk şebekelerine akıttılar.

Şimdi de suçlayacak adres arıyorlar.

CHP yolsuzluktur. CHP susuzluktur."