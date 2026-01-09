Ankara'daki su kesintileri sona erdi

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı'n (ASKİ), kentte kuraklıktan dolayı planlı şekilde yapılan su kesintilerinin sona erdiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığı ve kent genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintilerinin sona erdiği bildirildi.

ankara-buyuksehir-belediyesi.jpg

"TOPLAM 27 POMPA ÇALIŞIR DURUMA GETİRİLMİŞTİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı'nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dahil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, 3'üncü platform aktif hale getirilmiş ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

