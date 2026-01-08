Ankara’daki su tartışması büyüyor: ASKİ'den DSİ'ye yanıt geldi!

Ankara’daki baraj doluluk oranlarının düşmesi ve şehirde olası su kıtlığı tartışmaları, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) arasında karşılıklı açıklamalara sahne oldu. Kurumlar birbirini sorumluluk ve yetki konusunda işaret ederken, hem kamuoyunda hem de yetkili çevrelerde tartışma büyüyor.

AKP'nin 2050'ye kadar su vaadi unutuldu! Gökan Zeybek'ten bakanlığa Ankara çağrısı

DSİ: SORUMLULUK BELEDİYEDE

DSİ, Ankara’daki su tartışmalarına yazılı bir açıklamayla yanıt vererek, baraj doluluklarının düşmesinden belediyeyi sorumlu tuttu. Kurum açıklamasında, içme suyunun temini, şebeke yatırımları ve kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesinin ASKİ’nin görevi olduğunu savundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre su ve kanalizasyon hizmetleri büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.”

DSİ ayrıca kayıp-kaçak oranının yüzde 37 olduğunu belirterek, bu oranın yüzde 25’e düşürülmesi hâlinde Ankara’nın 53 günlük su ihtiyacının barajlarda kalabileceğini bildirdi. Kurum, 7 Ocak 2026 itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranının yüzde 4,7’ye gerilediğini, geçen yıl aynı tarihte bu oranın yüzde 22,7 olduğunu açıkladı.

ASKİ: “DURUM DAHA KAPSAMLI DEĞERLENDİRİLMELİ”

ASKİ ise DSİ’nin açıklamasına yazılı bir yanıt vererek, sorunun yalnızca mevcut baraj doluluk oranlarından ibaret olmadığını vurguladı. Kurum, Ankara’nın su güvenliğinin geçmiş yıllardaki uyarılar ve atılması gereken adımlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ASKİ, Ankara’nın orta ve uzun vadede su arz riskiyle karşı karşıya kalabileceğini öngörmüş, 2024 ve 2025 yılları boyunca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne çok sayıda başvuruda bulunmuştur. DSİ’ye yapılan başvuruların önemli bölümü yanıtsız kalmıştır. Talepler için ise zamanında ve yeterli aksiyon alınmamıştır.”

“Kesikköprü Barajı’ndan su tahsisi için de benzer şekilde başvuruda bulunulmuş; bu barajdan Ankara’ya toplam 167 milyon metreküp su tahsisi yapılabileceği ifade edilmiştir. Ancak bu miktar, Ankara’nın ihtiyaç duyduğu su seviyesinin oldukça altındadır. Bunun gerekçesi olarak, suyun yüzde 91,2’sinin enerji üretimi amacıyla tahsis edilmiş olması gösterilmiştir” “ASKİ Genel Müdürlüğü, yeterli merkezi destek sağlanamaması nedeniyle pek çok büyük ölçekli projede kendi imkânlarını oluşturmuş, dış finansman temin etmiş ve bu projeleri başarıyla hayata geçirmiştir"

•Çamlıdere–İvedik İsale Hattı •İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı •Yenimahalle–Keçiören Ana İsale Hattı •Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı •Macun Havzası Yağmur Suyu ve Atık Su Projeleri dış finansman desteğiyle yürütülmektedir"

"1053 sayılı kanun DSİ’ye 81 ilin içme suyu arzını planlama ve yatırımla güvence altına alma görevini açıkça verirken, 2025 yılında yalnızca 1 içme suyu projesini tamamlayabilen DSİ’nin ‘Bu bizim görevimiz değil’ söylemi, kendi yatırım programıyla dahi çelişmektedir"