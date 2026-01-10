Sahilde korku dolu anlar! Üç tekerlekli motosiklet denize uçtu

Sahilde korku dolu anlar! Üç tekerlekli motosiklet denize uçtu
Bursa'da elektrikli bisikletin sahil yolunda kontrolden çıkarak kayalıkların üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde üç tekerlekli bir motosiklet kontrolden çıkarak önce kayalıklara ardından denize düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

kontrolden-cikan-elektrikli-motosiklet-d-1107214-328718.jpg

KAYALIKLARIN ÜZERİNDEN DENİZE DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde Altıntaş sahilinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki M.T.'nin kullandığı16 BSA 440 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sahil yürüyüş yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak kayalıkların üzerinden denize düştü.

kontrolden-cikan-elektrikli-motosiklet-d-1107212-328718.jpg

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Samsun’da motosiklet kararı: Fırtınada yasaklandıSamsun’da motosiklet kararı: Fırtınada yasaklandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki R.M., Sahil Güvenlik ekibince denizden çıkarıldı. İki yaralı, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

kontrolden-cikan-elektrikli-motosiklet-d-1107211-328718.jpg

Tedaviye alınan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

