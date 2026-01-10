Sahilde korku dolu anlar! Üç tekerlekli motosiklet denize uçtu
Bursa’nın Mudanya ilçesinde üç tekerlekli bir motosiklet kontrolden çıkarak önce kayalıklara ardından denize düştü. Kazada iki kişi yaralandı.
KAYALIKLARIN ÜZERİNDEN DENİZE DÜŞTÜ
Akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde Altıntaş sahilinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki M.T.'nin kullandığı16 BSA 440 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sahil yürüyüş yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak kayalıkların üzerinden denize düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki R.M., Sahil Güvenlik ekibince denizden çıkarıldı. İki yaralı, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
