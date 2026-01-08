Samsun’da motosiklet kararı: Fırtınada yasaklandı

Samsun'da özellikle Atakum ilçesinde etkisini gösteren şiddetli fırtına, maddi hasara ve tehlikeli durumlara yol açtı. Fırtınanın yol açtığı görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ÇATILAR UÇTU, TRAFOLARDAN KIVILCIMLAR SAÇILDI

Fırtınanın gücüyle birçok binanın çatısı yerinden sökülerek uçtu. Elektrik trafolarından çıkan kıvılcımlar çevrede endişe yarattı. Ayrıca, park halindeki motosikletler rüzgarın etkisiyle devrildi. Yaşanan bu tehlikeli anlar bir vatandaşın videosuna yansıdı.

VALİLİKTEN MOTOSİKLET YASAĞI

Olası kazaları önlemek için Samsun Valiliği tedbir kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, bu saat itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Acil durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildiriniz.”

Vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olması ve acil durumlarda 112'yi araması istendi.