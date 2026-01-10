Ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu daha: Survivor yarışmacısı ile eski sunucu da aralarında

Survivor yarışmasının ilk elenen yarışmacısı Selen Görgüzel’in, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Görgüzel ile birlikte Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.