Ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu daha: Survivor yarışmacısı ile eski sunucu da aralarında
Survivor yarışmasının ilk elenen yarışmacısı Selen Görgüzel’in, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Görgüzel ile birlikte Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Son olarak Survivor yarışmasıyla tanınan ve programın ilk elenen ismi olan oyuncu Selen Görgüzel, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Görgüzel ile birlikte Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

