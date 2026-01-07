Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 isme tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında aralarında 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ile ünlü şarkıcı Alya Şahinler'in de bulunduğu 25 kişi, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltına alınmıştı. Şahinler, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Uyuşturucu testi için dün Adli Tıp Kurumuna götürülen ve burada kan ve saç örnekleri alınan 25 isim, bugün savcılıkça ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Yeni yılın ilk haftasında, 5 Ocak itibariyle gözaltına alınan ve Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy, Muzaffer Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 19'u tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, 4'ü hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı olması sebebiyle ek bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü ise ev hapsi uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında bugüne kadar 36 kişi tutuklandı.

Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen yeni dalga operasyonla 25 kişi gözaltına alındı.