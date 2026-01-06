Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

CEYDA ERSOY GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ersoy'un, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alındığı belirtildi.

25 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

ALYA ŞAHİNER HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Alya Şahiner, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

26 KİŞİ HAKKINDA KARAR

Gözaltı kararı verilen 26 ismin listesi şu şekilde:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Özge Bitmez

Veysel Avcı

Sevgi Taşdan

Sedef Selen Atmaca

Arif Altunbulak

Doğukan Güngör

Burak Altındağ

Gizem Özköroğlu

Gülsüm Bayrak

Saniye Deniz

Merve Uslu

Ece Cerenbeli

Berna Aracı

Bülent Tetik (Cezaevinde)

Lerna Elmas

Ceren Yıldırım

Gözde Anuk

Duygu Açıksöz

Nevin Şimşek

Hakan Yıldız

Muzaffer Yıldırım

Koray Beşli̇

Alya Şahinler

Ceyda Ersoy

NE OLMUŞTU

Söz konusu soruşturma, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması olarak biliniyor. Şüpheliler, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlamalarına ilişkin soruşturuluyor.