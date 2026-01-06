Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da gözaltına alındığı öğrenildi.
CEYDA ERSOY GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ersoy'un, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alındığı belirtildi.
25 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
ALYA ŞAHİNER HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Alya Şahiner, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
26 KİŞİ HAKKINDA KARAR
Gözaltı kararı verilen 26 ismin listesi şu şekilde:
Binnur Buse Alper
Merve Eryiğit
Özge Bitmez
Veysel Avcı
Sevgi Taşdan
Sedef Selen Atmaca
Arif Altunbulak
Doğukan Güngör
Burak Altındağ
Gizem Özköroğlu
Gülsüm Bayrak
Saniye Deniz
Merve Uslu
Ece Cerenbeli
Berna Aracı
Bülent Tetik (Cezaevinde)
Lerna Elmas
Ceren Yıldırım
Gözde Anuk
Duygu Açıksöz
Nevin Şimşek
Hakan Yıldız
Muzaffer Yıldırım
Koray Beşli̇
Alya Şahinler
Ceyda Ersoy
NE OLMUŞTU
Söz konusu soruşturma, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması olarak biliniyor. Şüpheliler, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlamalarına ilişkin soruşturuluyor.