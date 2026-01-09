İstanbul'da 3 noktada uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe merkezli Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul'da Sancaktepe merkezli Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile ilgili Başsavcılıktan açıklama yapıldı.
Yapılan operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada operyon ile ilgili şu detaylar verildi:
- "Yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takip ile ara yakalamalar neticesinde elde edilen deliller çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti eylemine iştiraki bulunan 4 şüphelinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş olup, toplam 12 şüpheli hakkında yapılan çalışmalar sonucunda 8 şüphelinin yakalanmaları amacıyla yargı sınırlarımız Sancaktepe ilçesi merkezli Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 09.01.2026 günü eş zamanlı olarak arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapılmış olup, toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."
