İzmir'de insan ticareti operasyonu: 14 kadın kurtarıldı!
İzmir’de 12 adrese düzenlenen “insan ticareti” operasyonunda, fuhşa zorlanan 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü ise tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçunu işleyerek yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan kişileri belirledi.
3 AYLIK TEKNİK TAKİP SONUCU OPERASYON DÜZENLENDİ
Polisin 3 aylık teknik takibi sonucu 6 Ocak günü 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda; fuhşa zorlanan Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu oldukları öğrenilen 14 kadın kurtarıldı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1409 dolar ve 450 Euro’ya el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü 'İnsan ticareti' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14 yabancı uyruklu kadın, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)