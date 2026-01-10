İzmir'de insan ticareti operasyonu: 14 kadın kurtarıldı!

İzmir'de insan ticareti operasyonu: 14 kadın kurtarıldı!
Yayınlanma:
İzmir'de düzenlenen ‘insan ticareti’ operasyonunda fuhşa zorlandıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İzmir’de 12 adrese düzenlenen “insan ticareti” operasyonunda, fuhşa zorlanan 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçunu işleyerek yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan kişileri belirledi.

3 AYLIK TEKNİK TAKİP SONUCU OPERASYON DÜZENLENDİ

Polisin 3 aylık teknik takibi sonucu 6 Ocak günü 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; fuhşa zorlanan Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu oldukları öğrenilen 14 kadın kurtarıldı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1409 dolar ve 450 Euro’ya el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü 'İnsan ticareti' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 yabancı uyruklu kadın, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

