Son dakika| Uyuşturucu operasyonunda kritik gelişme! Sercan Yaşar tahliye edildi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun kritik ismi sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiği öğrenildi.

Son dakika| Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

İFADE İÇİN ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Lansman etkinliklerinde sıkça yer alan ve kamuoyunda bilinen isimlerle yakınlığıyla tanınan Yaşar, geçtiğimiz günlerde “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, ifadesi alınmak üzere bugün (17 Aralık) adliyeye getirildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANARAK TAHLİYE EDİLDİ

Operasyonun kritik isim olduğu iddia edilen ve ünlü isimlere uyuşturucu temin ettiği öne sürülen Sercan Yaşar, savcılık ifadesinin arından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.