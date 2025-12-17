Son dakika| Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Yayınlanma:
Son dakika haberi.. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Adliyesine gelerek ifade verdi. Cebeci sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve kan ve saç örneğinin alınmasının ardından testi pozitif çıkan, bugün tekrar ifade veren Ela Rumeysa Cebeci çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 15 Aralık'ta ise Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDAN TUTUKLANDI

Cebeci, bugün tekrar ifade vermek için Çağlayan Adliye'sine geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ela Rümeysa Cebeci’nin, ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunmasının ardından, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

