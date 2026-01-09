Fırtına ağacı kökünden böyle söktü...

Türkiye son günlerde kuvvetli fırtına ve kar yağışlarının etkisi altında. Doğu kentlerinde etkili olan kar yağışları nedeni ile okullar birer birer tatil edilirken batı kentlerinde fırtına ve kuvvetli lodos etkili oluyor.

İstanbul'da lodos tekne batırdı

AĞACI SÖKÜLDÜ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuvvetli fırtınada bir ağaç, kökünden sökülerek devrildi. Kentte dün etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Fırtına zaman zaman etkisini arttırdı ve çok sayıda ağaç devrildi.

Lodos fırtınası dev tankeri vurdu!

AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 801 Sokak'ta refüjdeki bir ağaç, kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaç, yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Trafik bir süre tek şeritten verildi. İ

İhbarla gelen belediye ekiplerinin devrilen ağacı keserek kaldırmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan ağacın devrilme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.