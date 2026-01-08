Son dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve lodos, özellikle sahil şeridinde tehlikeli anlar yaşatıyor.

Hava Forum tarafından paylaşılan ve Tuzla sahilinden gelen son görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar, kıyıya bağlı tekneleri döverek hasar verdi. Lodosun şiddetine dayanamayan bazı teknelerin alabora olduğu ve battığı görüldü.

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü

DALGALAR KIYIYA TAŞTI

Görüntülerde denizin taştığı ve teknelerin beşik gibi sallanarak beton zeminlere çarptığı anlar kameralara yansıdı. Tekne sahipleri ve vatandaşlar fırtınanın şiddeti karşısında zor anlar yaşarken, yetkililer sahil şeridinden uzak durulması ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

VAPUR SEFERLERİ İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR İPTAL

Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da kriz yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ ve İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri), hava muhalefeti nedeniyle seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan kritik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm seferlerimiz elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır."

İDO'nun resmi sitesinde de benzer bir uyarı yer alarak, olumsuz hava koşulları nedeniyle dış hat seferlerinin iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi.

TELEFERİK HATLARI DA ÇALIŞMIYOR

Fırtınanın etkisi sadece denizde değil, hava raylı sistemlerde de hissedildi. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teleferik hatlarındaki aksamaları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre;

TF1 Maçka-Taşkışla

TF2 Eyüp-Piyer Loti

teleferik hatlarında seferler, şiddetli rüzgar ve hava muhalefeti sebebiyle yapılamıyor. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.