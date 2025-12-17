Ela Rümeysa Cebeci kimdir?

Ünlü televiyon sunucusu Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. Ela Rümeysa Cebeci'nin kim olduğu ise merak konusu oldu. Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ela Rümeysa Cebeci'nin kim olduğu ise kamuoyunda merak konusu oldu.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul, Türkiye’de doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi’nde iletişim alanında eğitim almıştır ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk üzerine lisansüstü bir programa katılmıştır.

Medya kariyerine 2011 yılında İstanbul FM’de radyo programı sunarak başlayan Cebeci, Daha sonra televizyona geçerek muhabir ve haber spikeri olarak çalışmıştır. TRT 1, Habertürk ve Show TV dâhil olmak üzere Türkiye’deki büyük televizyon kanallarında sunucu ve spiker olarak görev almıştır.

DİZİ VE FİLMLERDE DE YER ALDI

Oyuncu olarak kariyerinin erken dönemlerinde Kanıt (2011), Nuri (2011) ve Fetih 1453 (2012) gibi Türk televizyon dizileri ve filmlerinde yer almıştır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NEDEN TUTUKLANDI?

17 Aralık'ta hakkında başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gelen Cebeci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cebeci'ye uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlaması yöneltildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
