Tutuklu Şile Belediye Başkanı ek ifade verdi: İmamoğlu usulsüz ruhsat işlemi yapanları görevden almamı söyledi
Şile Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, savcılığa verdiği ek ifadede adaylığının tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı toplantıda kesinleştiğini, Gönen Otel’e ilişkin usulsüz ruhsat işlemleri nedeniyle İmamoğlu’nun, usulsüz ruhsat işlemi yapanları görevden almasını söylediğini aktardı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda 14 Temmuz'da tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 7 Ocak’ta cezaevinden çıkarılarak savcılığa ek ifade vermeye götürüldü.

Kabadayı, ifadesinde belediye başkan adaylığı sürecini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kurulduğu öne sürdüğü temasları, parti içi görüşmeleri ve hakkında yöneltilen rüşvet iddialarını ayrıntılı şekilde anlattı

Kabadayı, “2024 yılı Ocak 1 ya da 2'sinde Beşiktaş'ta ATV binasının sırasında ismini hatırlamadığım bir otelde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yöneticisi Özgür Karabat, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu bir toplantı yapıldı. Burada bana adaylığımın kesinleştiği tebliğ edildi” ifadelerini kullandı.

Kabadayı, ifadesine şu sözlerle devam etti:

“Burada Ekrem İmamoğlu'na ben belediye işinden hiç anlamam, kazansak da nasıl yapacağız diye söylemiştim. Kendisi buna sen kazan biz bir şekilde hallederiz demişti. Buradan sonra adaylık serüvenim başladı.

Adaylık sürecinde İBB'de muhtarlık daire başkanlığında çalışan Oğuz Kaçmaz'ın seçim çalışmalarında yanımda görevlendirildiği tebliğ edildi.

Gönen Otel olayı İBB meclisinde gündeme geldiği için Ekrem İmamoğlu beni Haliç'teki ofisine çağırdı. Konuyu sordu. Bende usulsüz bir ruhsat işlemi olduğunu kendisine anlattım. Bunun üzerine Tonguç Çoban'ın yanına gitmemi ve Tonguç Çoban'ın bazı isimler vereceğini, onları belediyeye almamı, bu usulsüz ruhsat işlemi yapanları da görevden almamı söyledi.

Ben kimseden para almadım, kimseye de para vermedim. Ben kimseden rüşvet almadım.”

