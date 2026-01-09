Son Dakika | İmamoğlu hakkında 'tutukluluğa devam' kararı

Son dakika haberi... CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

İBB'ye yönelik dava kapsamında İmamoğlu ile birlikte 104 kişinin daha tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

2357 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

19 Mart 2025'te şafak baskınıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimi'nin olduğu gün 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması ise 9 Mart 2026'da görülecek.

