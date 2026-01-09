Dilek İmamoğlu 'yolunuz yol değil' dedi iktidara yüklendi: 'Yargı siyasetin gölgesinden çıksın'

19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 20. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

Buluşmaya; CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, milletvekilleri, İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu ve kalabalık bir yurttaş topluluğu destek verdi.

KADIN CİNAYETLERİNE VURGU YAPTI

Açıklamayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu okudu. Hukuksuzluklara alışmadıklarını söyleyen İmamoğlu, "Hukuk işlemediğinde, yargı masumları cezalandırıp, suçluları koruduğunda, adalet terazisi kırıldığında; bu çürüme evlerimize, sokaklarımıza, sofralarımıza kadar yayılıyor. Ve bu çürümenin en ağır bedelini ne yazık ki kadınlar ödüyor. 2025 yılında bu ülkede en az 391 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Bu kadınların yarısından fazlası, en güvende olmaları gereken yerde, kendi evlerinde, en çok güvenmeleri gereken kişiler tarafından katledildi. Kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini hukuktan bağımsız düşünemeyiz. Çünkü cezasızlık, şiddeti büyütür. Çünkü adaletsizlik, ölüm getirir” dedi.

"YARGI SİYASETİN GÖLGESİNDEN ÇIKSIN"

Dilek İmamoğlu, "Biz, kadınlar için adalet istiyoruz. Çocuklar için adalet istiyoruz. Gençler için adalet istiyoruz. Yıllarca alın teri döken emekçiler için adalet istiyoruz. Bu ülkenin geleceği için adalet istiyoruz. Adalet, kişiye göre işlemesin istiyoruz. Yargı, siyasetin gölgesinden çıksın istiyoruz" diye konuştu.

"GİTTİĞİNİZ YOL YOL DEĞİL"

Yargılamaların TRT'de canlı yayımlanması talebini hatırlatan Dilek İmamoğlu, "Bugün siz Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasını iptal edebilirsiniz. Resmini yasaklayabilirsiniz. Sesini kısmaya çalışabilirsiniz. Çağrıldığında ifadeye gidecek insanları sabah baskınlarıyla gözaltına alabilir, görüntülerini servis ederek, itibar suikastları düzenleyebilirsiniz. Masum insanları özgürlüklerinden koparıp, aileleri parçalamaya çalışabilirsiniz. Yalan ve iftirayla doldurulmuş bomboş iddianameleri, algı aparatlarıyla parlatabilirsiniz. Gerçeği söyleyenlerin sosyal medya hesaplarını kapatabilirsiniz. Ama gittiğiniz yol, yol değil" dedi.

"ARTIK HUKUK İŞLESİN ADALET YERİNİ BULSUN"