Dilek İmamoğlu 'yolunuz yol değil' dedi iktidara yüklendi: 'Yargı siyasetin gölgesinden çıksın'

Dilek İmamoğlu 'yolunuz yol değil' dedi iktidara yüklendi: 'Yargı siyasetin gölgesinden çıksın'
Yayınlanma:
19 Mart operasyonlarında tutuklananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın 20. buluşması Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirildi. Dilek İmamoğlu, adil yargı, tutuksuz yargılama ve mahkemelerin canlı yayınlanması talebini dile getirdi.

19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 20. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

Buluşmaya; CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, milletvekilleri, İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu ve kalabalık bir yurttaş topluluğu destek verdi.

imamoglu.jpeg

KADIN CİNAYETLERİNE VURGU YAPTI

Açıklamayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu okudu. Hukuksuzluklara alışmadıklarını söyleyen İmamoğlu, "Hukuk işlemediğinde, yargı masumları cezalandırıp, suçluları koruduğunda, adalet terazisi kırıldığında; bu çürüme evlerimize, sokaklarımıza, sofralarımıza kadar yayılıyor. Ve bu çürümenin en ağır bedelini ne yazık ki kadınlar ödüyor. 2025 yılında bu ülkede en az 391 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Bu kadınların yarısından fazlası, en güvende olmaları gereken yerde, kendi evlerinde, en çok güvenmeleri gereken kişiler tarafından katledildi. Kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini hukuktan bağımsız düşünemeyiz. Çünkü cezasızlık, şiddeti büyütür. Çünkü adaletsizlik, ölüm getirir” dedi.

imamoglu2.jpeg

"YARGI SİYASETİN GÖLGESİNDEN ÇIKSIN"

Dilek İmamoğlu, "Biz, kadınlar için adalet istiyoruz. Çocuklar için adalet istiyoruz. Gençler için adalet istiyoruz. Yıllarca alın teri döken emekçiler için adalet istiyoruz. Bu ülkenin geleceği için adalet istiyoruz. Adalet, kişiye göre işlemesin istiyoruz. Yargı, siyasetin gölgesinden çıksın istiyoruz" diye konuştu.

Son Dakika | AİHM'den Ekrem İmamoğlu kararıAİHM'den Ekrem İmamoğlu kararı

"GİTTİĞİNİZ YOL YOL DEĞİL"

Yargılamaların TRT'de canlı yayımlanması talebini hatırlatan Dilek İmamoğlu, "Bugün siz Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasını iptal edebilirsiniz. Resmini yasaklayabilirsiniz. Sesini kısmaya çalışabilirsiniz. Çağrıldığında ifadeye gidecek insanları sabah baskınlarıyla gözaltına alabilir, görüntülerini servis ederek, itibar suikastları düzenleyebilirsiniz. Masum insanları özgürlüklerinden koparıp, aileleri parçalamaya çalışabilirsiniz. Yalan ve iftirayla doldurulmuş bomboş iddianameleri, algı aparatlarıyla parlatabilirsiniz. Gerçeği söyleyenlerin sosyal medya hesaplarını kapatabilirsiniz. Ama gittiğiniz yol, yol değil" dedi.

"ARTIK HUKUK İŞLESİN ADALET YERİNİ BULSUN"

"Bu yoldan geri dönün. Adaleti tesis edin" diyen Dilek İmamoğlu, "Ülkemizin huzurlu yarınlarını daha fazla geciktirmeyin. Çünkü bilin ki; gerçek değişmez, sonuç değişmez. Millet, her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Millet, iddianamenize güvenmediğiniz için mahkemeleri canlı yayınlayamadığınızı görüyor. Millet, sandıkta yenemediğiniz için tutuklu yargıladığınızı biliyor. Millet, masumiyet karinesini yerle bir ettiğinizi görüyor. Millet, iradesine uzanan eli görüyor. Ve millet, son sözü, her zaman olduğu gibi, yine kendisi söyleyecek. Bağımsız mahkemelerde, adil ve tutuksuz yargılama istiyoruz. Mahkemelerin canlı yayınlanmasını istiyoruz. Masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının korunmasını istiyoruz. Bunlar asla sizler tarafından bize bahşedilecek lütuflar olamaz. Bunlar, her hukuk devletinde olması gereken temel haklardır. İddianame kabul edildiyse, artık hukuk işlesin. Adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
Siyaset
Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!
Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!
Valiler kararnamesinin MHP şifreleri ortaya çıktı
Valiler kararnamesinin MHP şifreleri ortaya çıktı