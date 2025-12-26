Son Dakika | AİHM'den Ekrem İmamoğlu kararı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 282 gündür tutuklu. Ekrem İmamoğlu, 18 Mart günü tartışmalı bir şekilde diploması iptal edildikten bir gün sonra tutuklandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a anketlerde fark üstüne fark atan İmamoğlu, 23 Mart'ta da tutuklandı. İmamoğlu aynı gün 15,5 milyon kişinin oyları ile Cumhurbaşkanı adayı seçildi.

İBB soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan, kritik bir gelişmeyi duyurdu.

İmamoğlu'ndan soruşturmalarda masumiyet karinesi ihlallerine tepki

Pehlivan, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişklin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptıkları başvuruya ilişkin yanıt aldıklarını bildirdi.

Pehlivan, AİHM'in bu başvuruyu öncelikli olarak değerlendireceğini açıkladı. Pehlivan, bu kararın da nadir olduğunun altınız çizdi. Pehlivan şunları ifade etti:

"NADİR OLARAK VERİLEN BİR KARAR"