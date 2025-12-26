İmamoğlu için AİHM kararının anlamı nedir? Yıllar sonra ilk defa açıklandı

Yayınlanma:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin başvuruda İçtüzük’ün 41. maddesini işleterek dosyayı öncelikli incelemeye aldı. Bu adım, Osman Kavala dosyasından bu yana Türkiye’den yapılan başvurularda ilk olma niteliği taşıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları tarafından yapılan başvurunun incelenmesinde, Mahkeme İçtüzüğü’nün 41. maddesinin işletilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte dosya, Mahkeme’nin öncelik politikası kapsamında üst sıralara taşındı.

AİHM kararını da İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, X hesabından şöyle duyurdu:

"Kamuoyuna duyurulur.

Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.

AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır."

İÇTÜZÜK 41. MADDE NEDİR?

AİHM İçtüzüğü’nün 41. maddesi, başvuruların karara bağlanma sırasının belirlenmesini düzenliyor.

Mahkeme, davaları normal şartlarda kronolojik sıraya göre ele alırken, 41. madde uyarınca davanın önemini ve aciliyetini dikkate alarak belirli başvuruları öne çekme yetkisine sahip.

Maddenin ilgili hükmü şöyle:

"Mahkeme, önüne gelen başvuruların karara bağlanma sırasını belirlerken, Mahkemece belirlenen kriterler temelinde davanın önemini ve aciliyetini dikkate alır. Bununla birlikte, ilgili Daire veya Daire Başkanı, belirli bir başvuruya öncelik verilmesi yönünde karar alabilir."

KAVALA VE ALTANLAR ÖRNEĞİ

AİHM, Türkiye’den gelen başvurularda 41. maddeyi sınırlı sayıda dosyada resmi olarak işliyor. Mahkeme, ifade özgürlüğü ve kişi güvenliği haklarına ilişkin iddiaları içeren Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın başvurularını 2017 yılında 41. madde kapsamında öncelikli olarak incelemeye aldı.,

Son Dakika | AİHM Osman Kavala duruşması için tarih verdi!Son Dakika | AİHM Osman Kavala duruşması için tarih verdi!

AİHM, 2019 yılında Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin başvuruyu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesi (hakların kısıtlanmasının sınırlandırılması) kapsamındaki iddiaları da gözeterek resmi olarak öncelikli statüde ele almıştı.

2019'DAN BU YANA İLK

Ekrem İmamoğlu’nun başvurusu için verilen bu karar, 2019 yılındaki Osman Kavala dosyasından bu yana Türkiye’den yapılan başvurular arasında 41. maddenin bu kapsamda işletildiği ilk örnek olma özelliği taşıyor.

41’inci madde kararının ardından Mahkeme, dosyayı hızlandırılmış bir takvime göre ele alacak. Bu kapsamda taraflara (başvuran ve hükümet) tanınan süreler kısalmakta ve davanın esasına ilişkin inceleme normal sürelere göre daha erken tamamlanmakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

