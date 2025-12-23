Son Dakika | AİHM Osman Kavala duruşması için tarih verdi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) açıklamasına göre dosya, Osman Kavala’nın 10 Aralık 2019 tarihli AİHM kararından sonra süren tutukluluğunu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan ceza yargılaması AİHM Büyük Dairesi'ne devredildi.

AİHM Büyük Dairesi, davada duruşma yapılmasına karar verdi. Duruşmanın 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Mahkeme başkanı, taraflardan yazılı görüşlerini en geç 26 Ocak 2026’ya kadar sunmalarını istedi.

TÜRKİYE'NİN KATILIMI İÇİN DE SÜRE VERİLDİ

AİHM Başkanı, duruşma takvimi nedeniyle normal süreyi kısaltarak, üçüncü taraf müdahalesi için izin başvurusu süresini 29 Ocak 2026 olarak belirledi.

Bu tarihe Türkiye ya da ilgili kişi/kurum, davaya “üçüncü taraf” olarak katılmak için mahkemeden izin talep edebilecek.

İzin verilmesi hâlinde, üçüncü tarafların yazılı görüşlerini AİHM’e en geç 12 Şubat 2026’ya kadar iletmesi gerekecek.