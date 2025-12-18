Son Dakika | AİHM'den yeni Osman Kavala kararı

Hukuk Kerem Altınparmak karara ilişkin şu yorumda bulundu:

Şimdi ihlal kararları uygulanmayan II. Daire dosyayı büyük daireye devretti. Bu ne anlama geliyor diye hemen sözü size bırakayım. Şimdi aslında Osman Kavala'nın dosyası adeta bir Avrupa İnsan Hakları Hukuku, ders materyaline döndü. Çünkü kendisinin dosyasında usul olarak her hamleyi görmüş oluyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde büyük dairenin önüne çok az dosya gidiyor. Önce onu söyleyelim. Bunun da üç yolu var. Bir tanesi Selahattin Demirtaş kararından hatırlayabiliriz. Daire karar verdikten sonra taraflar bu karara karşı itiraz eder ve büyük daire bu itirazı yerinde görürse bir de büyük daire bakıyor. Birinci yolu bu. İkinci yolu Osman Kavala'nın ilk kararında gündeme gelmişti. Daire bir karar veriyor. Karar büyük daireye gitmiyor. Çünkü gerek görülmüyor. Kesinleşiyor ve Bakanlar Komitesi'ne uygulanmak için gidiyor. Karar uygulanmayınca bu kez Bakanlar Komitesi bu kararın uygulanıp uygulanmadığını tekrar büyük daireye gidiyor. Bu ikinci yöntem. Osman Kavala'nın ilk kararı o şekilde gitmişti. Üçüncü yöntem ise daire kendisi kararı dosyayı incelerken o dosyanın sözleşmenin yorumu, geleceği, kavramlar açısından önemli olduğunu tespit edince büyük daireye gönderilebiliyor. Bu da üçüncü yöntem. Türkiye kısa bir süre içerisinde üç yöntemi de Kavala Demirtaş dosyalarında gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bunun da anlamının ne olduğunu şöyle kısaca özetleyebiliriz. Birincisi biliyorsunuz daire kararı çıkınca hemen Adalet Bakanı henüz daha karar kesinleşmedi deyip II ay 29'uncu günde, üç ay içinde itiraz edilebiliyor. İtiraz ediyor. Son Demirtaş kararının kesinleşmesi böyle geciktirilmişti. Büyük Daire kararına göre karşı böyle bir yol yok. Yani Büyük Daire karar verdiğinde verdiği anda kesinleşiyor. Artık buna itiraz etmeleri mümkün değil. Birinci nokta bu. Yani büyük daireden çıkacak olan karar artık bağlayıcı olacak diyebiliriz. Evet, yani bir de büyük daireye gidelim, itiraz edelim gibi bir şey yok. Birincisi bu. İkincisi bence politik bir mesaj var burada. Hani büyük daireye götürüyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Siz ısrarla bu kararı uygulamıyorsunuz.

Ama bu sözleşme açısından çok önemli bir sorunun mesajı veriliyor büyük daireye götürülerek. Daire, Büyük Daire çok ender çünkü bu yetkisini devreder. Bu yani yılda bir defa, II yılda bir kere gördüğümüz bir şey. Bütün ülkeler için söylüyorum. Sadece Türkiye için değil. Onun için böyle bir önemi var.

Üçüncüsü şu mesele sanıyorum önemli bir tartışma konusu olacak Büyük Daire'nin önünde. Şimdi Kavala ile ilgili verilmiş bir karar var. Hatırlarsınız. Bu tutukluluğu ile ilgili bir karar.