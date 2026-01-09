Erdoğan'a topuk selamına AKP içinden tepki! Arınç'tan 'yalaka' eleştirisi: Eskiler 'tabasbus' derdi

AKP'li Bülent Arınç, CHP'den AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'a sert sözlerle eleştirdi. AKP Grup Toplantısı'nda rozet takıldığı esnada Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzerek topuk selamı veren Çakır için Arınç, 'yalakalık' anlamına gelen 'tabasbus' ifadesini kullandı.

ARINÇ'TAN ÇAKIR'A 'YALAKA' ELEŞTİRİSİ

"Bir milletvekilinin son grup toplantımızda partimize katılışı akabinde yaptığı konuşma ve tavırlarını son derece yadırgadım; kendi adıma da mahcup oldum. Eskiler bu gibi durumlar için tabasbus kelimesini kullanırlar" diyen AKP'li Bülent Arınç Cemil Meriç'in "Hiçbir lütuf, zilletli tabasbusa değmez" sözlerine atıfta bulunarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmda şunlara yer verdi:

"Cemil Meriç’in bu konuda çok güzel bir sözü vardır. “Hiçbir lütuf, zilletli bir tabasbusa değmez.” Günümüz için daha anlaşılabilir bir hale getirmek gerekirse, insan onuru ve şahsiyeti her türlü maddi ve manevi çıkardan üstündür, diyebiliriz. Bu gibi hareketler maalesef başkaları tarafından da zaman zaman tekrarlanıyor ve bunlar siyasetin derecesini düşürüyor."

Hasan Ufuk Çakır AKP'ye katıldı (7 Ocak 2026)

"MİLLET GÖZÜNDE DE SİYASETÇİNİN İTİBARINI YERLE BİR EDİYOR"

Siyasetçilerin itibarının yerle bir edildiğini belirten Arınç, TBMM Başkanlığı yaptığı dönemde Meclis'in en güvenli kurumlar arasında yedinci sırada olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Millet gözünde de siyasetçinin itibarını yerle bir ediyor. Bendeniz meclis başkanı olduğumda güvenilir kurumlar anketinde TBMM yedinci sırada gelmekteydi. Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz duruş ile bunu daha yukarılara taşıdık. Meclisin itibarı, milletvekillerinin itibarıdır; milletvekillerinin itibarı da siyaset kurumunun itibarıdır.

Bunu düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hamdolsun biz ilk on yılımızda meclisimize ve siyasetçiye büyük bir itibar kazandırdık. Söz konusu davranışlar bizim daha da geriye gidebileceğimizi ve niteliksiz insanlar marifetiyle siyaset kurumunun seviye kaybedebileceğini gösteriyor."

Bülent Arınç

Milletvekili transferleri için de değerlendirmede bulunan Bülent Arınç, son olarak şunları ifade etti:

"Bütün milletvekillerinden bu gibi davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum. Milletvekili transferlerine bakış açım şudur. Birincisi bu isimlerin kendi seçmenlerine karşı bir borcu vardır. Bu borcu ödemeleri lazım. Kaldı ki aynı zamanda ortada bir kul hakkı da vardır. Öncelikle seçmenleri ile helalleşmeleri gerekmektedir. İkincisi de katıldıkları partide eski alışkanlıklarını bırakıp halka ve partisine nitelik itibariyle yararlı olabilecek işler yapması gereklidir."