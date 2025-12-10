Hak ihlallerinin gölgesinde... Bakan Tunç'tan 'insan hakları' mesajı

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) özellikle muhalif siyasetçilere yönelik verdiği 'hak ihlali' kararları ve bu kararların uygulanmaması, yurttaşın adalete güvenini ciddi anlamda zedeliyor.

Sezgin Tanrıkulu: İnsan hakları ihlal ediliyor

AİHM'in 2024'e ilişkin açıkladığı istatistiklere göre 2024'te aleyhinde en fazla dava başvurusu bulunan ülke Türkiye. AİHM'e, 47 Avrupa ülkesinden yapılan şikayetlerin toplamı 60 bin 350 iken bunların yüzde 35,8'i Türkiye kaynaklı hak ihlali iddialarından oluşuyor. Türkiye'yi 8 bin 150 başvuruyla Avrupa Konseyi'nden ayrılan Rusya ve 7 bin 700 dava başvurusuyla Ukrayna izliyor.

Özellikle Osman Kavala, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Tayfun Kahraman gibi isimler hakkında AYM ve AİHM tarafından verilen 'hak ihlali' kararlarının uygulanmaması ve CHP'li belediye başkanlarının tutuklu yargılanmaları sık sık kamuoyu ve siyaset çevrelerinde tartışmalara neden oluyor.

Tüm bu verilere rağmen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak her platformda insan hakları ihlallerine karşı durmaya, mazlumların haklarını güçlü bir şekilde seslendirmeye, adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

"TÜM ÇALIŞMALARIMIZIN VE POLİTİKALARIMIZIN MERKEZİNE İNSAN HAKLARINI KOYDUK"

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda tüm çalışmalarımızın ve politikalarımızın merkezine insanı ve insan haklarını koyduk. Kimseyi dilinden, dininden, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı ötekileştirmedik. 86 milyon bir ve beraber olduk. Darbe anayasanın vesayetçi ruhunu azaltan, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendiren, hak arama yollarını anayasal güvenceye kavuşturan, adaleti her alanda tesis eden önemli reformları aziz milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik.

FİLİSTİN İÇİN 'İNSAN HAKLARI' ÇAĞRISI YAPILIRKEN TÜRKİYE'DE ONLARCA İHLALE İMZA ATILIYOR!

Şüphesiz insan hakları ve onuru; daha adil bir dünyanın, huzurlu ve güvenli geleceğin en önemli unsurudur. Maalesef Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işgalci İsrail tarafından yaşam, mülkiyet, güvenlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi en temel insan hakları yok sayılmakta, uluslararası hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Demokrasi ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ülkelerin; bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledilmesine güçlü bir şekilde ses çıkarmaması insanlık adına utanç vericidir.

"ADALETİ VE HAKKANİYETİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak her platformda insan hakları ihlallerine karşı durmaya, mazlumların haklarını güçlü bir şekilde seslendirmeye, adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde; tüm insanların haklarına saygı duyulduğu, acıların yaşanmadığı, çocukların güvenle geleceğe baktığı bir dünya temenni ediyorum."