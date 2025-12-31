Bahçeli'ye bu sefer jesti Erdoğan yaptı

Yayınlanma:
Saray'da yaptığı ziyaretler ve önemli günlerde verdiği hediyeler ile dikkatleri çeken MHP Lideri Bahçeli'ye bu sefer jesti Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, yaptı. Erdoğan, yarın 78 yaşına girecek olan Devlet Bahçeli'ye 78 adet gül gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) resmi sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yolladığı hediye paylaşıldı.

Güllerden oluşan büyük bir çiçek buketi ve Cumhurbaşkanlığı forsunun olduğu bir çantanın olduğu MHP'nin paylaştığı fotoğrafta paylaştı.

MHP, hediyelerin Bahçeli'nin doğum gününün 1 Ocak ve yarın yeni yol olması nedeniyle Erdoğan tarafından gönderildiğini şöyle ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."

g9fz6omxiaaygiv.jpg

BAHÇELİ SIK SIK JEST YAPIYOR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sık sık Erdoğan'ı ziyaretleri sırasında ve önemli günlerde verdiği hediyeler ile de tanınıyor.

2025-10-whatsapp-image-2025-10-30-at-17-06-16-1.jpg

Bahçeli, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloyu hediye etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

