Sezgin Tanrıkulu: İnsan hakları ihlal ediliyor

10 Aralık, 1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan Hakları Bildirisi'nin yayınlanmasıyla Dünya İnsan Hakları Günü ilan edildi.

CHP Diyarbakır Miletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları Günü'ne özel değerlendirmelerde bulundu.

İnsan haklarının bütün dünyada ve Türkiye'de en ağır bir biçimde, başta yaşam hakkı olmak üzere, ihlal edilmeye devam edildiğini belirten Tanrıkulu, "Maalesef insan onuruna yaraşır bir ortamı Türkiye'de yaratamadık. Mesela yaşam hakkı konusunda şunu ifade edebilirim: Geçen yıl 2 bin 516 yaşam hakkı ihlali olmuş. Bunlardan bin 956'ı iş cinayeti, 331'i kadın cinayeti veya çocuklara karşı istismar dolayısıyla gelişen ölümler. 60 çocuk var bu kapsamda yaşamını yitiren... Yine mesela bu kapsamda 58 mülteci yaşamını yitirmiş" dedi.

"GEÇEN YIL 2 BİN 807 İŞKENCE VAKASI TESPİT EDİLMİŞ"

Tanrıkulu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İşkence, insan onuruna en ağır ihlal ve müdahale. Geçen yıl 2.807 işkence vakası tespit edilmiş insan hakları kurumları tarafından. Bunların yaklaşık 807'i cezaevlerinde. Böyle bir ağır tablo var yaşam hakkı ve işkence konusunda.

Peki siyaset yapma, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda tablo nedir? Hepsi berbat! Türkiye bütün endekslerde hukuk devleti, ifade özgürlüğü, adalet, yargı bağımsızlığı konularında tarihinin en dip noktasında aynı zamanda.

Geçen yıl itibariyle dava ve soruşturma açılan gazeteci sayısı 231, gözaltına alınan gazeteci sayısı 108. Böyle ağır bir tablo var. Onlarca gazeteci cezaevinde. Kamuoyunun tanıdığı, bildiği, haber yapan en öndeki gazeteciler, sadece düşüncelerini açıkladıkları için cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor.

Avukatlar, aktivistler, gençler hiçbir şiddet eylemine katılmadığı halde sadece ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kapsamında şu anda özgürlüklerinden yoksun bir biçimde cezaevindeler.

Örgütlenme özgürlüğünü alırsak eğer, siyasetçiler, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri yüzlercesi şu anda hapiste, başta Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar olmak üzere belediye başkanları, Türkiye'nin her yerinde maalesef cezaevindeler. Böyle yine bu konuda da ağır bir tablo var, siyaset yapma hakkı bağlamında.

Toplantı ve gösteri özgürlüğü: Mesela geçen yıl, yani bundan 10 ay öncesine kadar, tam 222 basın açıklamasına müdahale edilmiş, bu toplantılarda 4.393 gözaltı işlemi yapılmış. Bunlardan 69'u çocuk. Yine 436 genç aktivist bu toplantılar nedeniyle tutuklanmış.

Şunu ifade etmek istiyorum: Evet bugün insan hakları günü ama insan hakları her alanda en ağır biçimde ihlal edilmeye devam ediliyor. Bunun birinci sorumlusu siyasal iktidardır. İkinci sorumlusu, insan haklarını asıl koruması gereken Yargı kurumudur.

Bir kez daha insan haklarının herkesin eşit, onurlu bir şekilde yaşayacağı bir düzene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."